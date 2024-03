EMERGENZA FURTI IN CITTA’. Svaligiata l’abitazione di un insegnante

Ennesimo colpo in via Puglisi.

MARCIANISE. Furti d’auto, rapine, appartamenti svaligiati. La provincia vive una vera e propria emergenza: la microcriminalità diffusa sul territorio non fa dormire sonni tranquilli ai residenti che, a volte, i banditi se li ritrovano in casa.

Ultimo colpo, in ordine di tempo, quello messo a segno in via Puglisi, nell’abitazione di un insegnante. Nella stessa strada, solo pochi giorni fa, alcuni banditi, sfondando un muro, avevano cercato di entrare in una casa privata. Ma, in quel caso, erano stati messi in fuga.

Il susseguirsi di furti preoccupa i residenti, soprattutto coloro che abitano nei pressi della chiesa della Madonna della Libera.