EMERGENZA FURTI nelle case al mare dei casertani: ville e appartamenti svaligiati a BAIA DOMIZIA

CELLOLE/SESSA AURUNCA. Questi primi mesi del 2024 hanno visto un aumento dei furti nelle abitazioni, soprattutto nelle case di vacanza dei casertani a Baia Domizia. Nel mese di febbraio sono stati all’incirca 30 i colpi messi a segno in villette e appartamenti in riva a mare: furti con scasso per svaligiare le seconde case, prima che i proprietari tornassero a popolarle. Una vera emergenza quella dei furti in appartamento lungo il litorale.