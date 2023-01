Enza muore a 54 anni, oggi l’ultimo saluto

Lascia il marito e due figli

CASALUCE/TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) Folla commossa ai funerali della giovane madre Enza Improda 54 anni. Oggi presso la Parrocchia S.Nicola a Piro a Casaluce muovendo da casa della donna a Teverola si sono celebrati i funerali della conosciuta e stimata donna, sposata con Angelo Di Caprio e madre di Antonio e Luciano In tanti per darle l’ultimo saluto. Diversi i messaggi di cordoglio alla famiglia tra i quali quello dell’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” Teverola “Il DS, il Dsga, il personale Ata, i docenti partecipano al lutto che ha colpito Angelo di Caprio per l’improvvisa dipartita dell’adorata moglie Carissimo Angelo, non ci sono parole, solo un abbraccio forte da tutti noi”