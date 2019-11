ESCLUSIVA. Ecco il nome della guardia carceraria di S.MARCELLINO che proteggeva in galera Giuseppe Diana “cuoll e pint’

SAN MARCELLINO – Nell’ordinanza che ha coinvolto tra gli altri Ivanhoe Schiavone, c’è anche il nome di una persona non indagata (almeno in questa inchiesta): si tratta di Salvatore Martiniello di San Marcellino, agente della Polizia Penitenziaria. Il suo nome emerge quando il giudice spiega che Giuseppe Diana detto cuoll e pint era stato ristretto nel carcere di Secondigliano “ove, pare – riporta nell’ordinanza – godesse della “protezione” di un agente della Penitenziaria che viene indicato dal detenuto al figlio“.

L’agente è stato poi identificato tramite le immagini della videoregistrazione, mostrate al personale della Penitenziaria in servizio in quella casa circondariale. Salvatore Martiniello, come scrive il giudice, era l’assistente capo “addetto al settore colloqui.”.

