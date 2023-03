L’esplosione questa mattina alle 7

GRICIGNANO DI AVERSA – Un forte odore di gas e poi lo scoppio: 63enne finisce in ospedale. E’ quanto accaduto questa mattina, poco dopo le 7, in via Sant’Antonio Abate a Gricignano D’Aversa. Per proprietario dell’abitazione, T.F., si รจ reso necessario il trasporto all’ospedale di Aversa per un trauma al torace.