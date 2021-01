GUARDA IL VIDEO. ESPLOSIONE NELLA NOTTE. Panico nel COVID RESIDENCE. Malati evacuati

REGIONALE – All’alba di oggi nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Ponticelli si è aperta una voragine gigantesca di 50 metri per 50, profonda non meno 20 metri. All’interno sono finite tre automobili. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri. La voragine sarebbe stata causata da una esplosione della tubatura sotterranea dell’ossigeno sanitario. L’alimentazione elettrica è stata interrotta in tutta la struttura.

L’Asl Napoli 1 Centro chiuderà temporaneamente il Covid Center per l’impossibilità di garantire acqua calda ed energia elettrica. I sei ospiti presenti verranno evacuati.

L’ospedale è alimentato da gruppi elettrogeni che ne garantiscono l’operatività e la piena efficienza.