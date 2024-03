Estorsioni dei Quaqquaroni a commercianti e imprenditori: richieste di concordato per gli imputati

Processo in corso presso la corte di Appello di Napoli.

MARCIANISE. Richieste di concordato sono state presentate oggi dai legali degli imputati nel processo di secondo grado, presunti affiliati e fiancheggiatori del clan Piccolo-Letizia, noto come clan dei Quaqquaroni, per le estorsioni a commercianti e imprenditori di Marcianise

Alla sbarra, dinanti alla prima sezione della Corte di Appello di Napoli, si trovano Gaetano Monica, il pentito Agostino Piccolo, Salvatore Letizia, Amedeo Belvisto, Pasquale Regino e Antonio Ottavio Sorbo. Gli imputati sono stati condannati in primo grado a 13 anni e 4 mesi di reclusione (Gaetano Monica), a 12 anni Agostino Piccolo; a 8 anni e 6 mesi Salvatore Letizia; a 10 anni Belvisto; a 8 anni Regino; a 4 anni Antonio Ottavio Sorbo.

Per quanto concerne la richiesta di concordato, in buona sostanza, le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi d’appello con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se a seguito del concordato è prevista una nuova determinazione della pena le parti indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

A maggio si tornerà in aula per la decisione del procuratore generale sulle richieste di concordato.