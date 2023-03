Evasione fiscale, bancarotta e fatture false: otto condanne

Gli otto facevano tutti parte di un’organizzazione a delinquere.

PASTORANO Facevano tutti parti di un’organizzazione a delinquere dedita alla bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, evasione fiscale e false fatturazioni. Oggi il tribunale di Aversa-Napoli Nord ha emesso le seduenti otto condanne: Mattia Barretta di Pastorano condannato a 9 anni, in continuazione; Mauro Barretta di Pastorano a 7 anni e 6 mesi, Francesco Barretta di Mugnano a 7 anni e 6 mesi, Guido Sorvillo di Sparanise a 2 anni con pena sospesa, Vincenzo Barretta di Calvizzano a 9 anni, in continuazione; Gennaro Cipolletta di Calvizzano a 2 anni, in continuazione, con pena sospesa; Antonio Frattulillo di

Napoli a 2 anni e 6 mesi, in continuazione;di Capriglia Irpina a 1 anno e 4 mesi con pena sospesa. Per loro disposta anche la confisca dei beni.