EXIT POLL PARTITI Noto e Tecnè. Fdi 22,5-26,5%, Lega 8,5-12%, Forza Italia e Pd…

Completiamo la prima tornata di previsioni sottolineando che solamente Antonio Noto ha utilizzato il mezzo materiale e non digitale dell’exit poll davanti ai seggi.

CASERTA Dalle coalizioni ai partiti. Dopo aver pubblicato l’Instant poll di Swg (clikka e leggi), vediamo come gli altri due istituti che stanno lavorando in queste elezioni hanno valutato i paRtiti più importanti in lizza.

Partiamo dal consorzio Opinio di Antonio Noto, che sta operando per la nostop di Raiuno. Fratelli d’Italia è stimata tra il 22 e il 26%, cioè ottimo risultato, ma non a livello di quello presentato da Swg che il partito della Meloni l’aveva collocato ad uno stratosferico 28,5%. Il Pd, che per un lungo periodo ha viaggiato nei sondaggi sul 23, addirittura qualche volta sul 24%, viene accredito di una percentuale tra il 17 ed il 21%. La Lega tra l’8,5 e il 12,5%, Forza Italia tra il 6 e l’8%, Azione-Italia Viva tra il 6,5 e l’8,5%.

L’altro istituto di statistica, cioè Tecné che lAvora per le nostop delle reti Mediaset, stima Fratelli d’Italia tra il 22,5 e il 26,5%, la Lega tra l’8,5 e il 12%, Forza talia tra il 5 e il 9%. Identica la stima di Tecnè rispetto al consorzio di Noto per il Pd tra il 17 e il 21%. Naturalmente i voti di Cinque stelle e di Azione-Italia Viva, intesi come singoli partiti, sono identici a quelli che vengono accreditati nel confronto numerico tra le coalizioni, per cui, per Tecné, ribadiamo, la forchetta tra il 14 e il 18% per Cinque Stelle, quella tra il 5 e il 9% di Azione-Italia Viva, quella molto incerta, di Italexit, tra un 1,5%, che impedirebbe al movimento di Gianluigi Paragone di partecipare al riparto dei seggi, E un 3,5% che, invece, permetterebbe a Italexit di avere tra i 7 e gli 8 deputati.