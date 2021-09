CASERTA/BELLONA – (g.v.) Sono fissati per martedì mattina gli interrogatori di garanzia dinanzi al gip Ivana Salvatore, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per Rosa Palmiero, Gianluigi Ramaglia e Adriano Cortese finiti agli arresti domiciliari per la vicenda dei falsi incidenti di cui vi abbiamo dato notizia lo scorso 23 settembre (CLICCA QUI PER LEGGERE I DETTAGLI).

Nel collegio difensivo gli avvocati: Giuseppe Foglia, Antonello Fabrocile e Alberto Martucci.