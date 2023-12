Festa di Natale alla Poseidon nel sangue. Minorenni in preda ai fumi dell’alcol: 16enne aggredito finisce in ospedale

Necessario anche l’intervento dei carabinieri

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Doveva essere una serata di divertimento in compagnia di amici per scambiarsi gli auguri prima delle Feste, ma l’abuso di alcol l’ha trasformata in un episodio che sarà difficile da dimenticare per uno studente 16enne.

Dell’evento a cui ha preso parte ricorderà forse poco se non l’essere finito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Il giovane faceva parte di un nutrito gruppo di studenti, molti dei quali minorenni, che ieri sera hanno preso parte ad una festa al centro sportivo Poseidon in via Miurata a Santa Maria Capua Vetere.

Per il 16enne è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118: aggredito dai coetanei e trasportato in stato confusionale, per il consumo eccessivo di alcol, e affidato alle cure dei sanitari per suturare le numerose ferite riportate tra le quali una lacerocontusa quasi sicuramente dovuta ad un pugno. Sul posto anche i carabinieri