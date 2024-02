Figli che strangolano le madri: la tragedia stava per ripetersi ieri sera. Ma la mamma denuncia e fa arrestare il figlio tossicodipendente

È successo di nuovo a Capodrise, già teatro di un terribile matricidio avvenuto lo scorso novembre

CAPODRISE/MARCIANISE – A conclusione di un’articolata attività di polizia giudiziaria nella notte è stato tratto in arresto B.G., 48enne con precedenti di polizia.



Nel corso della serata di ieri, martedì, la madre – una donna di 72enne con cui convive – ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato di Marcianise e ha raccontato agli agenti che il figlio, attraverso continue minacce, faceva richieste di denaro in quanto abituale assuntore di sostanze stupefacenti.



Lo stesso figlio è risultato inserito nelle liste del Sert di Marcianise, dove di trova in terapia per assumere metadone.

Ieri sera l’uomo, improvvisamente avvicinatosi alla madre, ha tentato di strangolarla, chiedendo soldi per la droga.

La donna, terrorizzata, ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno bloccato il figlio e lo hanno condotto in commissariato.



La donna ha formalizzato una denuncia di tutti gli episodi di violenza subiti negli ultimi periodi, quando l’indagato aveva minacciato ripetutamente di morte l’esausta mamma, mentre rivolgeva richieste estorsive anche ad altri familiari.

Dunque, alla luce delle risultanze investigative acquisite nella notte e considerata la gravità delle condotte criminali perduranti nel tempo, si è proceduto all’arresto di B.G. per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce ed estorsione.

Il 48enne è stato condotto presso il carcere di S.Maria C.V. a disposizione dell’autorità giudiziaria.