Fornì la pistola al ras per una spedizione punitiva, 35enne torna in libertà

Condannato a due anni con pena sospesa.

PARETE Minacce, porto e detenzione di armi, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Per questa ragione è stato condannato a due anni, con pena sospesa ed immediata scarcerazione, il 35enne Pietro Falco, coinvolto nell’indagine della Dda sulle nuove leve del clan Bidognetti. In questo caso, Falco avrebbe fornito una pistola a Nicola Garofalo, alias Badoglio, per una spedizione punitiva nel parcheggio di un locale di Parete.