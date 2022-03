Fratelli d’Italia: raccolta di firme per presidenzialismo e abolizione del green pass

Domani a Mondragone e a Villa Literno i gazebo allestiti dal coordinamento provinciale per l’elezione diretta del capo dello Stato e per l’abolizione della certificazione verde

CASERTA Continua senza sosta l’impegno sul territorio del coordinamento provinciale Fratelli d’Italia di Caserta che domani sarà di nuovo in piazza con i cittadini per la raccolta delle firme a sostegno dell’iniziativa di legge popolare per l’elezione diretta del presidente della Repubblica, una battaglia che la destra conduce da tempo e che è quanto mai attuale anche alla luce delle dinamiche che in Parlamento hanno portato alla riconferma dell’attuale presidente.

“Come più volte sottolineato da Giorgia Meloni, faremo di tutto perché sia l’ultima volta che il Capo dello Stato venga eletto con logiche di palazzo e che presto siano gli italiani a poterlo scegliere direttamente e liberamente. Si potrà poi firmare anche per richiedere l’abolizione del Green Pass , una misura che ormai è rimasta solo in Italia che si è rivelata inutile e dannosa per cittadini e imprese”.

A tal fine vi è bisogno del sostegno dei cittadini , Fratelli d’Italia Caserta allestirà in collaborazione con Gioventù Nazionale Domenica 20 Marzo a Mondragone un banchetto per la raccolta firme in Via Fiumara, area mercato dalle 10 alle 13 , mentre il circolo di Villa Literno allestirà banchetto per la raccolta firme a Piazza Marconi dalle 09:30 alle 12 :30, altre iniziative seguiranno in altri centri della provincia , unitamente alla raccolta con modalità on line lanciata dal partito a livello nazionale.