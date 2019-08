Gemelli diciottenni di CASAL DI PRINCIPE picchiano la barista per non pagare

CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – Nella mattinata di oggi i militari della sezione radiomobile di Casal di Principe hanno identificato e poi denunciato a piede libero Alessio e Vincenzo D.F., gemelli di 18 anni, di Casal di Principe. Secondo quanto emerso dall’indagine la notte prima i due avevano aggredito la 55enne barista del Gran Caffè Vesuvio di corso Umberto a San Cipriano d’Aversa. La dipendente del rinomato bar ha dichiarato di essere stata raggiunta da pugni e spinte e di essere stata minacciata dai due ragazzi che volevano lasciare il locale senza corrispondere quanto dovuto.

I due, secondo quanto ricostruito dall’Arma, hanno picchiato vittima proprio dopo il suo rifiuto di consumare birra senza pagare. Nell’aggressione la donna è stata ferita in vari punti: i due fratelli l’hanno infatti colpita alla spalla, alla testa e al sopracciglio assestando alcuni pugni. La 55enne straniera è stata trasportata al pronto soccorso del Moscati di Aversa dove le sono state diagnostate lesioni giudicate guaribili in sei giorni. Questa mattina i carabinieri hanno bussato a casa dei due e provveduto a denunciarli alla Procura di Napoli Nord per l’ipotesi di reato di estorsione.