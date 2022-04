“Giornata dello sport” a scuola, tra ospiti olimpici e l’apertura di “Baby gym”

RECALE – Anche l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale, il 6 aprile, ha celebrato la “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”, istituita dall’Assemblea generale dell’ONU nel 2013. L’evento si è svolto sia alla Primaria “Sandro Pertini”, in via Scorticatoio, sia alla scuola dell’Infanzia “Camposciello”, in via Borsellino.

AL “PERTINI” – Per la conclusione del progetto “Sport di classe”, i ragazzi hanno partecipato a giochi e gare nel cortile. Le attività sono state organizzate e guidate con professionalità e coinvolgimento dall’esperto del progetto Coni-Miur “Sport di classe” Carmine Fico, con il supporto delle docenti di classe. Gli alunni hanno incontrato il presidente del Panathlon Club Caserta “Terra di Lavoro”, il colonnello Giuliano Petrungaro. Hanno visionato il video sul tema del “fair play” e hanno interagito e commentato con gli sportivi Angelo Musone, campione olimpico di pugilato, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Los Angeles nel 1984, e Sara Kowalczyk, campionessa europea di scherma, cadetti individuale e squadra, medaglia di bronzo. Ha partecipato all’incontro pure Monica Di Giacomantonio, vicepresidente della società scherma “Giannone” di Caserta. Petrungaro ha poi consegnato una targa al dirigente scolastico Giovanni Spalice, mentre il sindaco Raffaele Porfidia ha rivolto ai ragazzi un saluto affettuoso e ha manifestato la sua soddisfazione per il momento di gioia e di condivisione che ha interessato la scuola, dopo un lungo periodo di costrizioni dovuto al Covid e le preoccupazioni che sta suscitando la guerra in Ucraina. Presenti, tra gli altri, il vicesindaco Domenico Di Maio, l’assessora alle Politiche sociali Giovanna Guerriero, la consigliera delegata all’Istruzione Gemma Argenziano, la consigliera delegato alla Protezione civile e al Personale Antonietta Maria Rossi, il consigliere comunale Mario Caporaso e gli agenti della Polizia municipale e i volontari della Protezione civile, che hanno scortato gli alunni delle classi quinte lungo il tragitto dal “Pertini” al presso di viale Europa.

ALLA “CAMPOSCIELLO” – Non meno entusiasmante è stata la mattina al plesso dell’Infanzia, nel corso della quale, tra giochi in cortile ed esibizioni sportive, è stata inaugurata “Baby gym”, una piccola palestra, luogo di benessere e di gioco per i più piccoli. Al taglio del nastro, tra gli altri, il dirigente Spalice e il sindaco Porfidia. Nella palestra saranno svolti corsi di yoga, percorsi motori, giochi di coordinazione, di equilibrio e tanto altro. Presenza attiva e grande collaborazione da “VolAlto” di Caserta, che ha partecipato con Silvia De Matteis; da Asd “Arti marziali” di Recale, con Alfonso Martucci; da “Angel basket” di Marcianise, con Antonio Posillipo e Paola Donadoni; da Asd “Recale 2002 Marcello Trotta”, con Felice Nasta; da Salvatore Ragozzino, referente regionale scuola “Attivakids-junior”; da Felice Vecchione, referente della “Scuola attiva kids” provinciale e consigliere della federazione pallavolo, che ha consegnato a Porfidia il gagliardetto; da Fipav, per le donazioni fatte alla scuola, fra cui una rete di pallavolo professionale e altri materiali utili alla palestra; dal sindaco, dall’amministrazione comunale, dalla Pro loco.

«Questa giornata – ha dichiarato il preside Spalice – è stata istituita per diffondere il valore educativo dello sport nella società civile; ha la finalità di unire le persone e di promuovere una cultura di pace, l’integrazione sociale e lo sviluppo economico in contesti geografici, culturali e politici diversi, comunicando ideali e valori fondamentali, come fraternità, solidarietà, non-violenza, tolleranza e giustizia. Sono davvero orgoglioso delle mie docenti e dei miei docenti e dei collaboratori, che hanno reso possibile tutto questo. Ringrazio gli ospiti, le istituzioni e le associazioni, per la vicinanza alla scuola e ai ragazzi».