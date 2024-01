Gli occupano casa poche ore dopo la morte. Famiglia entra mentre la bara è ancora in cammino per il cimitero

Ieri, sabato. La sorella dell’uomo, al suo rientro presso l’appartamento, ha trovato la porta chiusa e all’interno una donna con una bambina

SAN FELICE A CANCELLO – Hanno atteso che la bara uscisse dalla casa per occuparla. È incredibile quanto verificatosi a San Felice a Cancello, dove un’abitazione facente parte delle palazzine Ina Casa di viale della Repubblica è stata occupata da una famiglia nel momento stesso in cui l’ormai ex assegnatario 80enne, defunto da poche ore, veniva accompagnato presso la casa funeraria Lettieri, in attesa di celebrare i funerali.

Quando la sorella dell’uomo, arrivata nel casertano dal nord Italia per dare l’ultimo saluto al suo congiunto, è tornata all’appartamento ha trovato la porta chiusa e all’interno una donna con una bambina.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.