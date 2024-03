Grave 60enne per un’emorragia. Ma non ci sono ambulanze, parte l’elicottero

CASERTA – Farà molto discutere il trasferimento che è avvenuto poco fa in elicottero all’ospedale di Caserta di un paziente proveniente da Piedimonte Matese.

L’uomo, un sessantenne colpito da una emorragia gastrica, è stato accompagnato da alcuni parenti al pronto soccorso della struttura dell’alto Casertano. Vista la condizione complessa di salute dell’uomo, si è deciso il trasferimento all’ospedale di Caserta.

Questo sarebbe dovuto avvenire tramite un’ambulanza, ma, secondo quanto emerge dalle prime informazioni sul posto, non c’era nessun mezzo di soccorso disponibile per il trasferimento.

A quel punto, necessario è stato l’intervento di un elicottero di soccorso, che, come in ogni occasione in cui è necessario un trasferimento tramite velivolo da Piedimonte Matese, è atterrato sul campo di Sepicciano.

