Grave incidente stradale, ferito portato in elicottero a CASERTA. Atterraggio nello stadio Pinto

CASERTA – Sono due i veicoli coinvolti nell’incidente stradale avvenuto questa sera lungo la strada che unisce Sessa Aurunca e Cellole. er la precisione tra le frazioni di Carano e di Piedimonte di Sessa Aurunca.

L’impatto è stato forte e ci sono diversi feriti.

Sul luogo dell’incidente sono rapidamente intervenuti di sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca. In considerazione delle ferite riportate dall’uomo nelle condizioni più serie, è stato deciso il trasporto in elicottero all’ospedale di Caserta.

Il mezzo di elisoccorso è atterrato all’interno dello stadio Pinto, illuminato per l’occasione dai fari di solito utilizzati per le partite in notturna della Casertana.