Grave incidente stradale sull’Appia. Centauro investito da un’automobilista

CASAPULLA (Christian e Lidia de Angelis) – Grave incidente stradale: motociclista finisce in terra dopo lo scontro con un’auto. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 23:30 circa, sull’Appia a Casapulla, all’altezza dell’hotel Tea Palace. Un’auto ha perso il controllo e si è andata a schiantare contro uno scooter su cui viaggiava un giovane, che è stato sbalzato a terra, finendo sul marciapiede del Big Toys. Il giovaneha riportando diverse lesioni e, pare, anche fratture. E’ stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito, al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta. Il conducente dell’auto, si è fermato per prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per accertare e ricostruzione la dinamica dell’incidente. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.