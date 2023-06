GUARDA IL VIDEO. Guerriglia urbana a MONDRAGONE. Rissa tra i residenti dei palazzi Cirio

Lo scontro nella serata di ieri.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Ennesima rissa ai Palazzi Cirio avvenuta nella prima serata di ieri, 25 giugno. Scene da guerriglia urbana in una calda domenica d’estate a cui hanno assistito numerosi cittadini di passaggio. I testimoni raccontano che a darsela di santa ragione sono stati gli abitanti della palazzina dove si trova l’ufficio postale, contro gli abitanti della palazzina di fronte. Lancio di bottiglie e di oggetti contundenti, hanno generato un fuggi fuggi generale. Non si conoscono ancora i motivi alla base dello scontro, ma situazioni di questo genere sono oramai all’ordine del giorno. Violenza e degrado fanno oramai da cornice ad una parte del territorio sfuggito di mano a chi dovrebbe garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Un luogo un tempo fiorente, divenuto zona off limits di una cittadina balneare che meriterebbe molto, ma molto di più.