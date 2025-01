GUARDA I VIDEO. Ingresso della banca demolito con una ruspa: ladri puntano alle cassette di sicurezza. IL RESOCONTO UFFICIALE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Un tentativo di furto con modalità spettacolari è avvenuto la scorsa notte a Marcianise, in provincia di Caserta, quando un gruppo di almeno quattro malviventi ha cercato di rubare l’armadio blindato con le cassette di sicurezza dalla filiale della “Banca di Credito Popolare” in via Campania. I criminali, con il volto travisato, hanno utilizzato una ruspa per sventrare l’ingresso dell’istituto bancario intorno alle 4:00 del mattino.

L’operazione, però, non è andata a buon fine: l’allarme sonoro della banca è scattato immediatamente, mettendo in fuga i malviventi prima che i carabinieri potessero arrivare sul posto. Gli investigatori sono intervenuti tempestivamente, trovando la zona circostante già bloccata dai criminali, che avevano utilizzato un autoarticolato per ostruire i due accessi di via San Giuliano, una strada perpendicolare a via Campania. La ruspa e l’autoarticolato sono stati scaricati sul posto insieme a una vettura di media cilindrata, che i malviventi hanno poi abbandonato prima di fuggire con una seconda autovettura.

I carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno eseguito i rilievi e sequestrato i mezzi utilizzati dai criminali, tra cui la ruspa e l’autovettura abbandonata. Le indagini sono in corso e al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze.