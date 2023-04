GUARDA IL VIDEO. Ladri in azione mentre i proprietari di casa guardano la partita in tv

Tempestivo l’intervento dei carabinieri di Marcianise guidati dal capitano Lucio Pellegrino

CARINARO – Approfittano della messa in onda del match di Champions League tra Napoli e Milan per mettere a segno un colpo ma vengono messi in fuga dai proprietari dell’abitazione e dai vicini. E’ quanto accaduto ieri sera, alle 21 circa, in un condominio in via D’Annunzio a Carinaro. Come si vede dal video che pubblichiamo in calce all’articolo e messo in rete, due uomini vengono ripresi mentre entrano in un’abitazione. La vittima ha raccontato di esserseli trovati di fronte nella stanza da letto mentre rovistavano nei cassetti e nell’armadio. Da qui le urla e le richieste di aiuto che hanno spinto i due ladri a scappare via a gambe levate facendo subito perdere le loro tracce riuscendo a portare via comunque alcuni oggetti anche se di poco valore. Sul posto i carabinieri di Marcianise, guidati dal capitano Lucio Pellegrino, che hanno raccolta la denuncia dei proprietari della casa e di alcuni residenti della zona.