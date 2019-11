Hanno rubato il furgone dell’imprenditore, chiedendogli i soldi. Arrestati gli autori del “cavallo di ritorno”

GRICIGNANO D’AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Stamani i Carabinieri della stazione di Sant’Anastasia, dopo la denuncia sporta da un imprenditore edile di Gricignano d’Aversa, hanno dato esecuzione nei confronti di due uomini del luogo ad un’ordinanza di custodia cautelare per estorsione con il metodo del cavallo di ritorno. Secondo quanto è stato accertato dalle indagini dei militari, gli arrestati sarebbero il mandante e l’esecutore dell’estorsione (CLICCA PER VEDERE IL VIDEO DEL “CAVALLO DI RITORNO”).

Dopo aver rubato un furgone che la vittima utilizza nella sua impresa, l’indomani le avevano chiesto 700 euro per la restituzione. La vittima aveva ceduto ma aveva pagato solo la metà. Al momento del pagamento però era stata previdente e con il cellulare aveva registrato un video mentre consegnava il denaro. Il video, insieme ai tabulati in particolare, sono stati determinanti per le indagini. Sono finiti ai domiciliari Antonio Mocerino, 38enne e Gianluca Russo, 40enne, entrambi di Sant’Anastasia e già noti alle Forze dell’ordine.I fatti risalgono a poco tempo fa, quando a Sant’Anastasia, un imprenditore edile subisce il furto di un furgone Daily con annessi attrezzi sul veicolo in uso agli operai, viene sotratto e poi per essere restituito i ladri lo contattano chiedendogli 350 euro.

La vittima non si perde di coraggio e filma tutta l’estorsione e poi denuncia i fatti ai carabinieri della locale stazione con tanto di video e numero del cell con cui è stato contattato, e così sono state avviate le indagini che oggi hanno portato all’arresto dei due soggetti responsabili.