Identificato l’uomo ritrovato senza vita in strada. Arrestata la badante

REGIONALE – Ha un nome l’uomo ritrovato morto per strada , avvolto in una coperta, ieri in un parcheggio in via Pacevecchia a Benevento. Si chiamava Mario Rocco Castiglione, 84 anni , originario di Guardia Lombardi (Avellino). Sarebbe morto sabato pomeriggio nella sua abitazione di Grottaminarda. A lasciare il suo cadavere per strada è stata Pierina G. 64 anni, di Salerno, sua badante da più di un decennio, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La donna ha riferito agli inquirenti, dopo un lungo interrogatorio, che proprio Mario le ha ripetuto più volte nel corso degli anni che alla sua morte non si sarebbe dovuta preoccupare di Lui. “Puoi lasciarmi ovunque, nessun problema, ma non portarmi dai miei familiari “. Sottoposta al fermo del Pm, ora è in carcere. La donna, apparsa in preda a evidenti problemi mentali, sembra non essersi resa conto della gravità del gesto compiuto.