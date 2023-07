IL GIALLO DELL’ESTATE. Dal certificato di nascita di una bambina un faro sulla presunta morte di Bardellino

Si susseguono le notizie sul capoclan il cui cadavere non è mai stato trovato.



SAN CIPRIANO D’AVERSA/CASAL DI PRINCIPE Nasce da un certificato di nascita quantomeno anomalo l’inchiesta che mira a fare luce sulla sorte di Antonio Bardellino, il fondatore del clan dei Casalesi che secondo la sentenza del maxiprocesso Spartacus, e anche secondo un pentito del calibro di Carmine Schiavone, sarebbe stato ucciso (ma il suo corpo non è stato mai trovato) in Brasile nel 1988 da Mario Iovine per vendicare l’omicidio del fratello Domenico.

Il certificato in questione è stato oggetto di indagini della Dda (con il procuratore nazionale Giovanni Melillo e il pm

antimafia

Antonello Ardituro), ma non solo, visto che la vicenda in qualche modo coinvolge anche le Procure di Roma e Napoli. Presentato nel 2003 all’anagrafe di Formia dalla moglie del capoclan scomparso, acquisito da un finanziere ormai deceduto, il certificato riguarda la nascita di una bimba figlia della donna e di un uomo che sembra non esistere: quest’uomo si chiama – anzi si chiamerebbe – MarcoDiana e, malgrado gli accertamenti degli investigatori, di lui non è stata trovata traccia, come se fosse un fantasma.Sta di fatto che la mamma di quella bimba (ora una donna) è l’ex compagna di(che ha altri due figli, entrambi con cognome materno) e il presunto padre porta il cognome del boss –– associato al cognome della mamma di quest’ultimo, Diana. Una strana coincidenza.Nel corso delle indagini gli inquirenti hanno trovato anche altri elementi – tra cui delle testimonianze la cui veridicità èal vaglio – che sembrerebbero accreditare l’ipotesi che in realtà Antonionon sia stato ucciso nel 1988, ma che invece sia fuggito dall’Italia alla volta delle Americhe. Nelle scorse settimane, durante alcune perquisizioni dellaPolizia a Formia, è stato scoperto un piccolo vano sotterraneo, alto 170 centimetri, in un appartamento in passato riconducibile al fondatore del clan dei casalesi che potrebbe essere uno dei covi di. Quest’ultima scoperta è frutto delle indagini delle Dda di Roma e Napoli sul tentato omicidio di Gustavo, 43 anni, nipote del boss, avvenuto nel febbraio 2022.