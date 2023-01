IL LUTTO. Storico ultras della Casertana muore a 58 anni: “Addio Gianpiero”

Si era trasferito da qualche anno, con la moglie, a Giugliano dove oggi il suo cuore ha smesso di battere

CASERTA/GIUGLIANO – Un lutto scuote in queste ore la comunità di Caserta e quella di Giugliano entrambe sconvolte dall’improvvisa morte di Gianpiero Stellato, 58 anni, storico ultras della Casertana trasferitosi, con la moglie, a Giugliano da diversi anni. Stellato apparteneva alla tifoseria dei Fedayn Bronx ’81, da sempre uno dei gruppi della tifoseria casertana più attivi. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 11,00 nella chiesa di Santa Maria del Mare al Villaggio Coppola. Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia in ricordo di Gianpiero. Tra questi quello di un amico che scrive: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore ..ma spero che un giorno chi sa dove ci rivedremo”