IL METEO DI FERRAGOSTO. Tutto pronto per il mare. Tanto sole e qualche nuvola su tutta la provincia di Caserta

CASERTA (red.cro.) – Per la giornata del 15 agosto ci aspettiamo al mattino nubi sparse che però non dovrebbero creare problemi ai bagnanti e ai villeggianti.

Al pomeriggio è previsto sole, salvo qualche nuvola arrivare tra le ore 14 e le ore 17, in tutta la costa, da Castel Volturno, fino ad arrivare alle rivierasche oltre il fiume, cioè Mondragone e Castel Volturno. Nuvole sì, ma di passaggio e che non daranno problemi. Temperature in lieve calo, sia nell’entroterra, in città come Marcianise, Caserta, Maddaloni e Orta i gradi scendono fino ai 32 di massima, molto meno rispetti ai 40 (quasi) di questi giorni.