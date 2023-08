IL NOME. Arrestato dopo aver tentato un’estorsione di venti euro dal benzinaio

TEVEROLA – Per una somma di venti euro avrebbe violato l’obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza, Casaluce, per andare da un distributore di carburanti nella vicina Teverola. I fatti si sono verificati nella giornata di lunedì 7 agosto (CLICCA E LEGGI IL LANCIO) .

Al dipendente della pompa di benzina, Saverio Di Martino, 28 anni, avrebbe estorto, come detto, la cifra di 20 euro. Durante questo particolare faccia a faccia, però i colleghi del benzinaio hanno chiamato le forze dell’ordine.

I carabinieri, allertati sull’accaduto, lo hanno rintracciato presso la sua abitazione ed arrestato. Il pm di turno ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere in attesa della convalida che si celebrerà dinanzi al giudice di Napoli Nord. Per il 28enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.