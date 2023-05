Il re delle schiacciate fiorentine “All’Antico Vinaio” apre in città: ECCO DOVE

Lo annuncia il proprietario del noto locale fiorentino e inventore dell’ormai celebre frase “Bada come la fuma“

REGIONALE – All’Antico Vinaio avrà una sede anche Napoli è realtà. Next opening 2023» . Lo annuncia Tommaso Mazzanti, proprietario del noto locale fiorentino e inventore dell’ormai celebre frase “Bada come la fuma“.

Napoli, nel 2023 apre l’Antico Vinaio

Un vero e proprio classico dello street food italiano, pronto a far innamorare anche Napoli e i napoletani. Dopo le aperture di Firenze, Roma, Milano, e recentemente New York, il locale specializzato in schiacciate farcite con salumi, latticini e altre specialità italiane, molte in particolare sono toscane, aprirà nel capoluogo partenopeo.

La storia de L’Antico Vinaio

E’ la famiglia Mazzanti che nel1989 apre le porte dell’antico vinaio. Tommaso Mazzanti entra in azienda nel 2006 e in poco tempo la trasforma in un punto di riferimento per la città di Firenze e per gli amanti dello Street Food di tutto il mondo.

Nel 2014 è stato il locale più recensito al mondo su Tripadvisor e d’Italia per anni! Saveur Magazin cita All’antico vinaio come “ i migliori panini al mondo” ! Il locale è conosciuto ai milioni di visitatori di Firenze come il luogo in cui vale la pena fare la coda per assaggiare una schiacciata.