IL VIDEO. Attenti a parcheggiare negli stalli per i diversamente abili al Centro Commerciale Campania

MARCIANISE – Ne dà notizia Francesco Emilio Borrelli:

“Signor Borrelli, da persona disabile, giornalista e attivista per il contrasto dell’abilismo, le invio un prototipo di una serie di adesivi che ho creato insieme a un grafico per sensibilizzare al contrasto dell’appropriazione indebita degli stalli riservati alle persone con disabilità.

Nel video sono al centro commerciale Campania ma credo sia superfluo dire che il problema è di matrice generale. Gli adesivi sono di diverso tipo e non li vendo, ma chi li volesse, chiaramente in piccole quantità perché le stampe hanno comunque un costo, può chiedermeli e proverò a trovare un sistema di distribuzione. È importante capire che i parcheggi riservati ai disabili non sono un privilegio, ma un diritto che favorisce l’accessibilità in un Paese fin troppo inaccessibile”.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=977436773553229