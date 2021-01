IL VIDEO E LE FOTO MONDRAGONE. Resistere e insistere durante la pandemia. Il bar “Marona” rilancia e inaugura…

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – In questo clima di incertezza generale in cui sono molti i commercianti schiacciati da una crisi conseguente alla pandemia e a rischio chiusura, c’è chi ancora coraggiosamente cerca di vedere il futuro in modo positivo. È il caso del proprietario del Bar “Marona” che ha creato all’interno del proprio locale una zona relax e riservata; la “terrazza Marona”. Un modo anche per spazzare via le tante preoccupazioni legate al Covid, sperando che presto si possa ritornare alla normalità e ripartire a pieno regime come un tempo.