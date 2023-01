IL VIDEO. MADDALONI. Crolla scala interna a un palazzo: anziana intrappolata in casa

MADDALONI – Poteva trasformarsi in tragedia quanto accaduto questo pomeriggio, poco dopo le 18.00, in via Montano a Maddaloni. Il crollo, per cause ancora in fase di accertamento, di una scala all’interno di un palazzo ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente, secondo le prime informazioni che ci giungono in redazione, non ci sarebbero feriti. I caschi rossi hanno raggiunto, insieme ad un infermiera, con l’ausilio di un’autoscala, una anziana donna cardiopatica e diabetica, allettata e rimasta intrappolata in casa con le figlie. La donna ha rifiutato il trasporto al vicino ospedale riferendo di sentirsi bene.

class="wp-block-video">