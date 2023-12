IL VIDEO. Minicar in fiamme: 15enne salva per miracolo

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Minicar in fiamme: 15enne viva per miracolo. Alle 18.45 circa di questa sera in via Como, una minicar 50 con a bordo una ragazzina di 15 anni, ha inspiegabilmente preso fuoco. Provvidenziale la scaltrezza della giovane che è riuscita a scendere dal mezzo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme riducendolo in cenere. A dare l’allarme alcuni residenti che notando il rogo in strada, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia Municipale ed una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento locale.