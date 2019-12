IL VIDEO MONDRAGONE. Trascinato con una catena per decine di metri. Cucciolo di boxer ucciso dal suo padrone

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Se il fatto raccontato su Facebook fosse realmente accaduto, sarebbe di una gravità assoluta. Una cittadina di Pescopagano nella giornata di ieri, ha pubblicato in rete un video che mostra la carcassa di un cane ucciso dal suo padrone, in Viale degli Innamorati.

Nel post pubblicato, che ha suscitato l’ira del popolo del web, viene anche descritta l’identita’ dell’uomo che avrebbe legato ad una catena il povero animale, trascinandolo in strada per diverse decine di metri, fino a cagionarne la morte. Ora, nessuno mette in dubbio quanto raccontato dalla testimone, ma sono in molti a chiedersi se questa inaudita violenza messa in atto ai danni di un povero cucciolo, sia stata denunciata alle forze dell’ordine, specie se in questo caso si conosce il carnefice. Non va mai dimenticato che l’uccisione di animali è un reato grave, previsto dall’art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessita’ cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni”.