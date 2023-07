IL VIDEO. MONDRAGONE. Weekend di “passione” per gli utenti di Poste Italiane: sportelli ATM “Prelievo fuori servizio”

Disagi per gli utenti che da ieri sono costretti a recarsi nei paesi limitrofi per effettuare prelievi

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Da ieri mattina gli ATM di Via Bergamo e via Razzino (Palazzi Cirio) non erogano contanti con decine di utenti costretti a rivolgersi, per chi ci riesce, agli sportelli bancari, oppure a recarsi ai Postamat dei paesi limitrofi. Accade oramai con un certa frequenza e soprattutto nei giorni festivi di rimanere all’asciutto per l’assenza di banconote disponibili all’interno degli sportelli automatici, meno frequente invece il disservizio per motivi tecnici. Un problema questo, che mentre in molti altri luoghi non desta nessun tipo di preoccupazione ai correntisti, in molte aree del sud Italia, il non poter prelevare del denaro contante è un vero e proprio problema soprattutto perché sono ancora molte le attività commerciali che preferiscono pagamenti in contanti piuttosto che quello elettronico. A prescindere dalle colpe, a farne le spese sono sempre e solo i cittadini.