IL VIDEO. S. MARIA C.V. Andrea Sannino chiude i festeggiamenti dell’Assunta

SANTA MARIA CAPUA VETERE Andrea Sannino ha chiuso, ieri sera, la Festa dell’Assunta a Santa Maria Capua Vetere. In migliaia in piazza Mazzini hanno accolto l’artista, autore, tra l’altro, della famosissima “Abbracciame”, divenuta una vera hit nel primo lock down causato dal Covid. La festa dell’Assunta ha avuto, dopo anni di stop dovuto alla pandemia, un grande successo. Migliaia i sammaritani, e non solo, che hanno assistito all’accensione del campanile, sabato 13, ed alla Passeggiata dell’Assunta organizzata dalla Asd Federazione Italiana Camminatori Sportivi di Santa Maria Capua Vetere, alla processione dei Santi Patroni ed ai tanti eventi che si sono susseguiti fino a ieri, fino al concerto di Sannino.

Insomma, nulla a che vedere con la festa di Sant’Anna a Caserta, dove nulla è stato organizzato, a parte la messa del vescovo Lagnese e la processione della statua della santa per le strade del centro. Nel capoluogo nulla, eppure fino a qualche anno fa almeno un concertino, ai casertani, veniva concesso. A Caserta niente luminarie, niente musica, nessuna banda, nessun concerto: è vero che c’è poco da festeggiare tra crisi economica, politica e covid, ma che cavolo… Qualcosina si poteva pur fare.

https://youtu.be/OPtv7qtTCJQ

