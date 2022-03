IL VIDEO TRASH. Clemente Russo e sua moglie approdano all’Isola dei Famosi sulle note di “Povero gabbiano”

CLICCA QUI: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/lisoladeifamosi/lo-sbarco-sullisola-di-clemente-russo-e-laura-maddaloni_F310817401001C11

Clemente Russo è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi, che ha preso il via ieri sera su Canale 5.

Il campione di box partecipa al reality in coppia con la moglie Laura, ma non è approdato a Playa Palapa lanciandosi dall’elicottero come hanno fatto tutti gli altri naufraghi. E l’eccezione ha innervosito l’opinionista Vladimir Luxuria.

“Ho entrambi i timpani perforati a causa del pugilato, non mi posso tuffare” si è giustificato Russo. E la moglie ha proposto: “Mi lancio io due volte”.