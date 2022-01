Incidente in A1, bambina di 4 anni grave in ospedale

MIGNANO MONTE LUNGO – Un drammatico incidente è avvenuto, questo pomeriggio, sull’A1 tra San Vittore e Caianello, in territorio di Mignano Monte Lungo. Lo schianto è accaduto al km 697 praticamente tra le uscite di Caianello e San Vittore, al confine quindi tra la Campania e il Lazio. Su una vettura interessata nello schianto viaggiava una coppia di coniugi con la loro bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita e per la quale si è reso necessario il trasferimento in elicottero presso l’ospedale pediatrico ‘Santobono’ di Napoli. I genitori, invece, sono stati trasportati al Santa Scolastica di Cassino. Da chiarire la dinamica dello schianto.