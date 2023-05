Incidente lungo l’Appia. Moto contro auto: un ferito

.

SPARANISE – Incidente, ieri, in via Appia: a scontrarsi una Fiat Panda guidata da un novantenne e una moto, modello Ducati, con in sella un 45enne di Falciano del Massico. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Municipale gli operatori del 118 compreso una pattuglia dell’esercito. Lo schianto è stato molto violento. Non è chiara la dinamica dello scontro; sono in corsi accertamenti al fine di individuare le responsabilità. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.