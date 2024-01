E’ accaduto nel pomeriggio di oggi.

CAPODRISE. Si sono vissuti attimi di terrore, oggi pomeriggio in via Acconcia, a Capodrise. Una donna è stata investita all’angolo con via Battisti. La poveretta ha perso conoscenza ed ha dovuto attendere una mezz’ora buona prima che giungessero i soccorsi. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, pare che le sue condizioni non siano gravi.