La Dea Bendata bacia AVERSA: vinti 12mila euro al Lotto

AVERSA – Il concorso del Lotto di venerdì 25 agosto premia la Campania con un bottino da 21mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia ad Aversa, in provincia di Caserta, con 12mila euro, a cui si aggiungono 9mila euro vinti a Napoli. Il concorso del Lotto di venerdì 25 agosto ha distribuito oltre 2,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 755,5 milioni dall’inizio dell’anno.

Festa in Campania grazie al 10eLotto, nel concorso di venerdì 25 agosto: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Battipaglia, in provincia di Salerno, ha centrato un 9 Oro da 50mila euro. Il concorso del 10eLotto di venerdì 25 agosto ha distribuito oltre 9,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi dall’inizio dell’anno

Il concorso del 10elotto di sabato 26 agosto premia la Campania, con vincite complessive per oltre 91mila euro: come riporta Agipronews, è stata centrata una doppietta in provincia di Salerno, con un 7 Doppio Oro da 45mila euro a Casal Velino, e un 8 Doppio Oro da 40mila euro a Postiglione. Festa anche a Napoli con un 3 da 6.750 euro. Il concorso del 10elotto di sabato 26 agosto ha distribuito 11,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi dall’inizio dell’anno.