La Domenica di Don Galeone: la preghiera del buonumore che recita Papa Francesco

31 luglio 2022 ✤ XVIII Domenica TO (C)

Il denaro: la povertà dei ricchi!

Prima lettura Che profitto c’è per l’uomo in tutta la sua fatica? (Qo 1, 2). Seconda lettura Cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo! (Col 3, 1). Terza lettura Quello che hai preparato, di chi sarà? (Lc 12, 13).

La domenica “dell’uomo ricco ma stolto”. Si tratta di una pagina inquietante, come tante altre. Una pagina non facile, ma che può rendere felici; ci può togliere il sonno, ma ci farà vivere meglio. Siamo davanti a una lezione di morale, di buon senso, che in tutte le culture e religioni ha trovato molti commentatori. Ne ricordo una sola, quella di Virgilio, contenuta nell’Eneide: “Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames” (III,57).

Dalla Bibbia Attorno al 220 a.C. vive a Gerusalemme un uomo saggio. Viene chiamato Qoèlet, cioè colui che riunisce l’assemblea. Vive in un tempo caratterizzato dal benessere economico. Ovunque si incontrano commercianti stranieri, che trafficano di tutto; molti ebrei si lasciano affascinare dalla possibilità di arricchire, si appassionano alle nuove mode, non pensano che al denaro e arrivano persino a rinnegare la propria fede. È un delirio collettivo, una corsa sfrenata all’accumulo dei beni. Qoèlet – saggio qual è – riflette e si chiede: ne vale la pena o è tutto un «rincorrere il vento» (Qo 2,11)? Fin dall’inizio del suo libro enuncia la risposta a questo interrogativo: «Tutto è vanità!» (v.2). E ripete questa triste e amara conclusione come un ritornello per venticinque volte. Qoèlet conosce gli avvenimenti storici accaduti un centinaio di anni prima, che hanno sconvolto il mondo. Dario, l’onnipotente re di Persia, è stato umiliato da Alessandro. Costui a sua volta, a soli 33 anni, è morto a Babilonia e il corteo funebre, che lo ha accompagnato in Occidente, ha rifatto in senso inverso la strada che l’invincibile conquistatore aveva percorso trionfalmente solo pochi anni prima. Cosa è rimasto di Alessandro e del suo regno? Che fare allora? Il Qoèlet consiglia ai suoi discepoli un sano godimento di quanto la vita offre. Lascia però sospesi gli interrogativi fondamentali sul senso della vita. La risposta non si trova nel suo libro, ma nel Vangelo.

Dal Vangelo Solo con uomini liberi dalla seduzione delle ricchezze è possibile risolvere il problema della giustizia nel mondo. Oggi muoiono ogni minuto 35 bambini per fame, mentre ogni minuto si spende un miliardo per gli armamenti. Oggi la cartina del mondo si divide in due grandi aree: opulenza e fame, persone che hanno problemi di linea e persone che hanno problemi di sopravvivenza! È giusto tutto questo? La risposta che verrà data a quest’immenso problema potrebbe determinare l’avvenire del cristianesimo. L’ateismo, con il suo odio contro Dio, può essere più vicino alla fede che non l’indifferenza dell’Occidente, che non è né caldo né freddo, e che quindi verrà vomitato dalla bocca di Dio (Ap 3,15).

✶Uno dei bisogni fondamentali dell’uomo è la sicurezza; l’uomo cerca appassionatamente un fondamento su cui poggiare la vita, un punto di Archimede al quale appendere tutto e dal quale far dipendere tutto. Personalmente ho maturato la convinzione che l’uomo cerca non tanto la ‘verità’, quanto la ‘sicurezza’, la garanzia, la protezione. Ora molti scelgono, come pietra angolare, il denaro. Il denaro è tutto, si dice; il denaro è potere, anzi è il potere; senza denaro non sei nulla. Per avere denaro non c’è parentela che tenga: la divisione dell’eredità segna anche la divisione delle famiglie! Malgrado qualche bisticcio, tra fratelli, in genere, ci si vuole bene. Fino a quando? Fino al giorno in cui non si è chiamati a dividere l’eredità. Di fronte al denaro e ai beni, anche gli uomini migliori, anche i cristiani, finiscono per divenire ciechi e sordi: non vedono che il proprio ‘particulare’ e sono disposti a passare perfino sopra ai sentimenti più sacri. A volte, le parti riescono a mettersi d’accordo, altre volte, invece, l’odio si protrae per anni e i fratelli arrivano a non parlare più tra loro.