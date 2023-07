LA SCOMPARSA DI ANTONIO. La fidanzatina 13enne lotta per la vita. Il drammatico ritorno del papà, avvertito ad Edimburgo

L’urto è avvenuto contro una Bmw condotta da una persona di Calvi Risorta mentre questa, dal parcheggio, si immetteva lungo l’Appia, avendo la necessità di fare inversione per dirigersi verso il luogo d’origine. La ragazzina è stata sbalzata per 30 metri

VITULAZIO – Sono frasi rituali, ma non per questo, quando sono fondate su eventi obiettivamente tragici, si deve evitare di utilizzarle.

Ma qui effettivamente c’è una comunità addolorata, piena di pensieri per quello che è capitato nella serata di sabato, quando ad epilogo di un gravissimo incidente stradale il 18enne Antonio Lubrano ha perso la vita, pochi minuti dopo essere arrivato in condizioni disperate al Pronto Soccorso .

Molto di quello che c’era da scrivere, l’abbiamo scritto ieri.

Oggi si può ritornare, per necessità di informazione, sulla drammatica dinamica, A quanto pare, ma si è ancora in corso di accertamento, la Bmw contro la quale si è schiantata la moto, era condotta da una persona residente a Calvi Risorta e usciva dal parcheggio del ristorante “Lo Scoglio”, che si affaccia sulla statale Appia nel perimetro del Comune di Vitulazio.

Sempre stando alle prime indiscrezioni filtrate dalle maglie strettissime delle indagini, l’auto – essendo il ristorante collocato nella corsia che guarda in direzione Capua, avrebbe operato una manovra per realizzare un’inversione, in modo da poter andare dall’altra parte e proseguire verso Calvi Risorta. Nel corso di questa manovra, è sopraggiunta la moto. Un attimo, uno schianto violentissimo, e Antonio Lubrano che purtroppo ha impattato violentemente contro l’auto. Un colpo fatale, che neppure il casco regolarmente indossato è riuscito ad attutire.

La sua fidanzata, Sophia M., è stata invece sbalzata a circa 30 metri di distanza. Un volo spaventoso che però le ha evitato il primo impatto contro la Bmw, risultato fatale ad Antonio. Ora la ragazza, che a settembre avrebbe cominciato gli studi della prima superiore in un istituto di Capua, versa in condizioni molto gravi nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale civile di Caserta, dove ieri è stata sottoposta a più di un intervento chirurgico per le diverse e gravi fratture subite, a partire da quelle di entrambi i femori. A preoccupare, però, è l’ematoma cerebrale, localizzato vicino al cervelletto, su cui i sanitari dell’ospedale civile faranno delle valutazioni.

Rispetto a ieri le condizioni non si sono aggravate e l’ematoma non è cresciuto ulteriormente. La speranza è che le cose vadano presto meglio. Sophia è la figlia di un imprenditore di Vitulazio, titolare di una scuola di inglese.

Il papà ha appreso dell’accaduto mentre si trovava, insieme ad un gruppo di suoi allievi, ad Edimburgo. Si è catapultato subito in aeroporto e, a quanto si dice, avrebbe incontrato dopo aver spiegato l’accaduto, la piena solidarietà di qualche altro passeggero, probabilmente italiano, che gli avrebbe ceduto il posto dell’aereo.

Per quanto riguarda i funerali, se ne saprà di più a conclusione dell’esame autoptico a cui oggi sarà sottoposto il povero Antonio Lubrano. Non è improbabile che di qui a qualche ora il sindaco Antonio Scialdone dichiari il lutto cittadino.