CASTEL VOLTURNO – Odore nauseante, colore scuro e consistenza melmosa. Così si presentava questa mattina l’acqua alla Foce del Canale Agnena nel comune di Castel Volturno. I tecnici Arpac si sono portati in zona per i dovuti prelievi del caso. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Forestale congiuntamente alla Capitaneria di Porto. Una circostanza non nuova, verificatasi in passato altre volte.