LA FOTO. Ad AVERSA la zona ospedale vive nel degrado. Fiat 500 danneggiata dai ladri per la seconda volta

AVERSA – “Ciao Francesco. Questo è il regalo che ci hanno fatto ieri sera nei pressi dell’ospedale di Aversa. Hanno rubato i fari, rotto un vetro e rubato oggetti e accessori all’interno dell’auto. È la seconda volta che ci capita. Possibile che una città come questa, strapiena di bar, locali, ristoranti e pub di ogni genere frequentati da giovani, non abbia un minimo di controllo e protezione? Esiste un modo per farci uscire la sera e tornare a casa sereni a tranquilli dopo intere settimane dedicate perlopiù al lavoro? O ci dobbiamo chiudere dentro casa nei weekend e aspettare che si faccia quanto prima il lunedì per tornare a lavoro?”.

Questo il racconto dello sfortunato protagonista del furto e del danneggiamento di una Fiat 500 ad Aversa, parcheggiata a qualche metro di distanza dall’ospedale Moscati di Aversa. È allarme furti nella città normanna, vittima di casi simili a ciclo continuo.

Il fatto è stato reso noto dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che in questi anni è riuscito a sviluppare la sua popolarità anche e soprattutto grazie alla denuncia e alla segnalazione di casi di microdelinquenza come questo.