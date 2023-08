Panico e paura tra i presenti

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Brutto incidente ieri sera, domenica, tra via Torrebianco e via Saporito. Due vetture si sono scontrate violentemente e una delle due si è ribaltata sulla strada. Panico e paura tra i presenti. Sul posto sono giunti i Carabinieri del locale comando per avviare gli accertamenti del caso.