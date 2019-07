LA FOTO CAPUA. Dopo il terribile incendio, sono rimaste in piedi solo le mura del bar Crazy Horse

CAPUA – (red.cro.) L’incendio che ha devastato il Crazy Horse One di via Brezza, di proprietà del noto imprenditore Umberto Botta, si è consumato per tutta la notte, dall’una alle 6 di questa mattina (LEGGI QUI). Durante quelle ore infernali che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto tutto quello che c’era nel locale: come si vede dalla foto che pubblichiamo, in pratica, sono rimaste in piedi solo le mura perimetrali del noto bar.

Ovviamente, per stabilire l’origine dell’incendio, sono in corso le indagini della Sezione Nia dei vigili del fuoco, cioè del Nucleo che dovrà certificare se si sia trattato di un incendio doloso oppure colposo.

Sul luogo del rogo si sono portati anche i carabinieri che hanno ascoltato il proprietario del locale, il citato Umberto Botta.