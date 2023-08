LA FOTO. C’è una nuova truffa che gira da giorni. Con il logo dell’Inps e un finto rimborso…

AVERSA (Lidia de Angelis) – Pare che, ormai, i modi per truffare le persone non siano mai abbastanza.

In queste ore stanno sta emergendo nelle mail di molti cittadini casertani una lettera da parte dell’INPS per un fantomatico rimborso e che, per riceverlo, occorre dare le proprie coordinate bancarie

Ovviamente è una truffa, in considerazione del fatto che le comunicazioni istituzionali Inps non prevedono mai l’invio di dati sensibili bancari.

In primis è bene sapere che la pagina che sembra appartenere all’Inps è in realtà quella che in gergo informatico viene chiamata “maschera”, ovvero un’interfaccia creata ad hoc dai ladri per rendere la truffa più credibile agli occhi delle loro vittime.

Dando un’occhiata al contenuto della barra del link, in alto, si può notare che il collegamento non è relativo al sito Inps, ma è una serie strana di lettere e numeri.

Inoltre, bisogna sempre ricordare che l’Inps (come altri enti) non invia messaggi nei quali chiede di cliccare su link per fornire i propri dati personali e/o bancari. Se ricevi una comunicazione del genere, è un importante campanello di allarme, fai attenzione a non cadere nell’inganno. E se hai dubbi possa trattarsi di una comunicazione proveniente davvero dall’Inps, contatta l’assistenza per accertartene prima di fornire qualsiasi dato personale.