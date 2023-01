LA FOTO. Dimentica di inserire il freno a mano e l’auto vola giù dal marciapiede

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) Auto finisce giù da area parcheggio su un marciapiedi. Oggi pomeriggio in viale degli Artisti ad Aversa, una donna ha fermato in sosta la sua vettura di colore grigio scuro, quella nella foto, ma si è dimenticata di mettere il freno, lasciando la stessa auto in folle. Appena scesa, la vettura ha proseguito la marcia volando giù dal marciapiedi e finendo quasi con lo scontrarsi contro un albero di via Vito de Jasi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e il carroattrezzi per prelevare la vettura. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma l’automobile ha riportato grossi danni alla parte anteriore.